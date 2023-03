Lipari diventa comune cardioprotetto: un defibrillatore pubblico a Canneto

Il maggior Comune delle Eolie si appresta a diventare cardioprotetto. Il Rotary Club di Lipari - Arcipelago Eoliano, nell’ambito del progetto “Regala un Battito”, ideato e realizzato in collaborazione con la dottoressa Federica Addamo, ha installato nella frazione di Canneto il primo defibrillatore pubblico. La postazione si trova sul sagrato della Basilica Romana Minore di Canneto, all’aperto, permettendo così una fruizione immediata in caso di necessità.

“Per questo – dice il presidente Giuseppe Biancheri - si ringrazia profondamente la Basilica ed il parroco Letterio Maiorana, per aver concesso lo spazio e l’Impresa Edile Ziino Antonino per aver realizzato l’opera muraria necessaria all’installazione”. Ogni anno in Italia, circa 60.000 decessi sono causati da arresto cardiaco, l’unica cura possibile in questi casi è un tempestivo intervento con una scarica elettrica, che è più efficace quanto più è tempestiva, cioè quanto meno tempo è passato dall'insorgenza dell'aritmia all'erogazione della scarica elettrica; il massimo di efficacia si ha nei primi 10 minuti circa dall'inizio dell'arresto. Per questo motivo la presenza di un defibrillatore in zona, oltre che di persone che sappiano come intervenire, può fare la differenza tra la vita e la morte. Di questa prima parte del progetto si è detto entusiasta il Presidente del Rotary, Giuseppe Biancheri, che sottolinea “come questo sia stato solo il primo passo dell’iniziativa, poiché la raccolta fondi continua attraverso i salvadanai presenti in molti supermercati dell’isola, e soprattutto su una piattaforma on-line all’indirizzo www.gofund.me/f999fef1. Entro qualche mese, la dottoressa Addamo terrà un corso pubblico di primo soccorso, gratuito ed aperto a tutti, nella speranza che più persone possibili apprendano come intervenire in queste circostanze”.

Il presidente Biancheri ha comunicato che “un secondo defibrillatore è già stato acquistato e a breve verrà posizionato al centro del Corso Vittorio Emanuele a Lipari, e sta già lavorando per acquistare una terza postazione da installare nella frazione di Pianoconte zona Santa Croce/Cugna Corte. Ogni donazione, anche la più piccola, può essere fondamentale, più defibrillatori verranno dislocati sull’Isola e più le percentuali di salvare una vita saliranno. Il più importante ringraziamento va a chi ha già effettuato le donazioni, rendendo possibile questo storico traguardo. Finalmente anche Lipari, come il resto d’Italia, potrà fare i primi passi per essere un Comune “Cardioprotetto”.

© Riproduzione riservata