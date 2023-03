Perdono 11mila euro alle scommesse e scappano: 4 siciliani fermati in Calabria

Hanno accumulato oltre 11 mila euro di debito in una sala scommessa di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, e sono fuggiti via. Si tratta di 4 siciliani che sono stati fermati prima che si imbarcassero sul traghetto a Villa San Giovanni per fare ritorno nell'Isola. Il fatto è avvenuto all'interno di una ricevitoria. Accumulato il debito, i quattro uomini sono usciti uno alla volta, con fare disinvolto, e si sono introdotti in un'auto posteggiata davanti al locale.

Una delle impiegate si è accorta della loro fuga e ha immediatamente chiamato il 112, descrivendo i fuggiaschi, l'auto e il loro marcato accento siciliano. I carabinieri della centrale operativa di Palmi si sono messi subito alla ricerca dei malviventi e un'auto si è recata ai traghetti. Ed è proprio agli imbarchi di Villa San Giovanni che i militari sono riusciti a rintracciare i ladri. Nella loro auto hanno rinvenuto 4300 euro, a quanto pare una somma vinta dai debitori. Soldi che sono stati sequestrati. Sono state visionate anche le videocamere del locale per confermare che si trattasse degli stessi uomini che avevano compiuto il colpo.

Da controlli successivi è emerso che i 4 siciliani non sono nuovi a reati di questo tipo, sia in Calabria sia in Sicilia. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine.

