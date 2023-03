Scontro frontale tra auto e bus scolastico a Torrenova: ferito un giovane, alunni tutti salvi

Scontro tra auto e un pullman questa mattina a Torrenova, nel Messinese. È rimasto ferito un giovane di Rocca di Capri Leone. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 all'altezza di via Fragale, in centro. Per cause ancora da accertare, la Audi TT condotta dall’uomo si è scontrata frontalmente con un pullman che stava effettuando il servizio scolastico per il trasporto degli studenti da Torrenova a Sant'Agata Militello.

Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata Militello, ma ha riportato ferite non gravi. Illesi sia il conducente del pullman che gli alunni che erano nel mezzo, il cui trasferimento a scuola è stato garantito con un bus sostitutivo.

Sul posto per i rilievi sono arrivati i carabinieri della compagnia di Sant'Agata Militello ed i vigili del fuoco di Sant'Agata. Il traffico è rimasto bloccato per qualche ora in attesa della rimozione dei mezzi e la pulizia della sede stradale.

