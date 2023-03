Auto ne urta altre 4, si ribalta e finisce contro un muro: due feriti a Messina, uno è grave

Due feriti, uno di loro in codice rosso. È il bilancio di un grave incidente avvenuto stanotte a Messina.

Erano circa le 3.30 quando in via del Santo, nei pressi del cimitero monumentale, un'utilitaria si è ribaltata, per cause ancora da accertare, scontrandosi con quattro auto parcheggiate e finendo la sua corsa contro il muro di un'abitazione.

All'interno del mezzo cappottato c'erano due persone che sono rimaste ferite. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno soccorso le vittime dell'incidente. Una di loro è in gravi condizioni. Entrambi i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico di Messina, uno in codice giallo, l'altro in codice rosso.

Sul posto, oltre alle pattuglie della polizia municipale e dell'infortunistica, i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata