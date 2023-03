Mistretta, prova una moto e finisce contro un muro: muore meccanico di 33 anni

Incidente mortale oggi intorno alle 11.30 a Mistretta, dove ha perso la vita un meccanico di 33 anni. La vittima è Basiliano Frasconà, meglio conosciuto come Iliano. Secondo le prime ricostruzioni, Basiliano stava provando una moto di grossa cilindrata in via Verga, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica.

Un impatto che gli è stato fatale. A nulla è infatti servito l'intervento dei sanitari del 118 che hanno provato a trasportare Frasconà al pronto soccorso. Ma le sue condizioni erano gravissime e il 33enne è morto subito dopo l'ingresso in ambulanza a causa del forte trauma subito sull'osso cervicale.

Sul posto gli agenti del corpo forestale del distaccamento di Mistretta e i carabinieri della locale compagnia per effettuare i rilievi.

"Oggi è un giorno triste per la nostra azienda - scrive sulla pagina facebook la ditta Mammana dove il 33enne lavorava -. Aver appreso della prematura morte del nostro dipendente Iliano ci ha profondamente turbato e fatti piombare nello sconforto. La nostra grande famiglia perde non solo un lavoratore, ma un bravo ed educato ragazzo dai modi gentili e dei sani principi. La morte di una persona cara è l'unica cosa definitiva e senza appello con la quale dobbiamo misurarci, difficile d’accettare quando è prematura".

