Santa Teresa Riva, studentessa 24enne muore a Torino per una meningite fulminante

Un forte mal di testa, poi il trasporto all'ospedale di Torino, ma per Elisabeth Sophie Stima, 24 anni, studentessa di Santa Teresa Riva, comune in provincia di Messina, non c'è stato nulla da fare. La giovane, che si trovava in Piemonte per motivi di studio, sarebbe morta a quanto pare a causa di una meningite fulminante.

I malori per la 24enne sono cominciati il giorno prima, ma dopo il ricovero in ospedale le sue condizioni si sono aggravate portandola alla morte. I genitori della studentessa, appresa la notizia, sono partiti immediatamente per Torino. Una tragedia che ha lasciato sgomenta la comunità del piccolo paese di Santa Teresa Riva:

"L'amministrazione comunale - dichiara il sindaco Danilo Lo Giudice - esprime cordoglio e vicinanza ai familiari. Siamo a disposizione per sostenere i genitori in questo drammatico momento". Si attende adesso il rientro della salma per i funerali. Nel giorno dell'ultimo saluto verrà proclamato il lutto cittadino.

