In moto contro il guard rail, muore un giovane nel messinese

Un motociclista, Filippo Milone, di 23 anni, è morto oggi in un incidente stradale autonomo a Malvagna, nel messinese. La vittima, 23 anni, residente a Barcellona Pozzo di Gotto, intorno alle 11, mentre era in sella al mezzo a due ruote insieme ad una comitiva di amici, ha perso improvvisamente il controllo schiantandosi contro le barriere di protezione. L’impatto sul guardrail non gli ha lasciato scampo e il giovane ha perso la vita sul colpo.

Il ventitreenne è stato soccorso dal 118 ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto pure i carabinieri della Compagnia di Taormina, che hanno avviato le indagini.

La Sp 1 è rimasta chiusa diverse ore. Il ragazzo era molto conosciuto e stimato nella frazione Portosalvo. Lavorava con il padre e lo zio nella ditta di famiglia, in particolare nella rivendita di Piastrelle nel quartiere dell'Immacolata.

