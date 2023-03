Una ottantenne, Iole Bongiorno, è morta la notte scorsa nell’incendio della sua abitazione ad Antillo, nel Messinese. Il corpo carbonizzato della donna, che viveva da sola, è stato trovato dai vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze con personale del 118. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco.

