Messina, 14enne investita da un'auto mentre attraversa la strada: trauma cranico

Attimi di panico questa mattina a Messina. Un incidente stradale ha coinvolto una studentessa di 14 anni. La giovanissima ragazzine è stata centrata da un'auto mentre stava attraversava la strada in viale Boccetta.

La giovane è caduta per terra ed è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118. I sanitari hanno soccorso la 14enne e dopo le prime cure l'hanno trasportata, in codice rosso, al pronto soccorso pediatrico del Policlinico di Messina: ha riportato un trauma cranico, non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente, gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ascoltato i testimoni. Il traffico ha subito rallentamenti.

Un giorno fa, un 67enne, Giovanni Fascetta, è morto al Policlinico di Messina dove era stato ricoverato dopo essere stato investito da un’auto mercoledì scorso a Letojanni mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’impatto con la vettura è stato lieve ma il 67enne è stato sbalzato dal sellino ed è finito a terra, battendo la testa sull’asfalto e perdendo molto sangue. I suoi organi sono stati prelevati e verranno donati. Il conducente dell’auto è indagato per omicidio stradale.

