Una nuova scossa di terremoto scuote l'arcipelago eoliano

Una nuova scossa di terremoto (magnitudo 3.4) ha creato forte apprensione nell’arcipelago eoliano, in particolare nelle isole di Salina, Filicudi ed Alicudi. È stata registrata alle 14.01, dall’Ingv - Osservatorio etneo ed ha avuto ipocentro in mare tra Salina e Filicudi, a 12 chilometri di profondità. Un minuto prima, nella stessa zona, è stata registrata una ulteriore scossa di magnitudo 2.7, con ipocentro a 13 chilometri di profondità. L’area è la stessa dove ieri sera, alle 20 e 27, si è verificato un evento sismico di magnitudo 3.5. Non si registrano danni a persone o ad edifici.

© Riproduzione riservata