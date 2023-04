Potenziato l'ospedale di Lipari, in servizio i cardiologi h24

Eolie più sicure, non solo per gli isolani ma anche per i tanti vacanzieri che sono in arrivo per le festività pasquali e per il periodo estivo. Dal 1° aprile hanno preso servizio i cardiologi all’ospedale di Lipari. Dal Papardo ancora una volta c’è stata la conferma per la convenzione con l'Asp e sono stati garantiti nuovamente gli specialisti che nella struttura sono carenti, come altri professionisti. È stata firmata dal nuovo management del Papardo che non dimentica le Eolie, il commissario Alberto Firenze e il direttore amministrativo Giancarlo Niutta che hanno ritenuto di contribuire al supporto della popolazione isolana (e non solo) rinnovando la convenzione. I cardiologi rimarranno in carica fino a fine anno. Garantiscono turni di 38 ore settimanali nel presidio ospedaliero di Lipari.

© Riproduzione riservata