Ginostra, rifiuti in bella mostra nell'area portuale: ex sindaco e dirigente a giudizio

Discarica con rifiuti per tanto tempo depositati sul demanio e nell'area portuale e l'ex sindaco di Lipari Marco Giorgianni, il dirigente Mirko Ficarra e l'amministratore della società Loveral Carmelo Vraca Pinto che in quel periodo gestiva il servizio, sono stati citati a giudizio.

Il provvedimento è stato firmato dal pm del tribunale di Barcellona Dora Esposito. L'udienza è stata fissata per il 21 giugno 2023.

La vicenda si è trascinata dal 28 luglio 2017 al 3 marzo 2021 e più volte si registrarono esposti-denuncia da parte degli isolani Pasquale Giuffrè, Gianluca Giuffrè e Erina Lo Schiavo che si sono anche costituiti come parte lesa.

In particolare si contesta «di aver posizionato cassonetti di rifiuti e sacchi di spazzatura, in prossimità del molo di Ginostra che non impedivano che le mareggiate, abbattutesi sulla costa, capovolgessero i cassonetti ed asportassero, trascinandoli in mare, i rifiuti contenuti al loro interno, così come quelli depositati nell’area circostante, cagionando, in tal modo, il deterioramento del tratto di mare e dei fondali antistanti la costa, in modo tale da rendere non agevole il ripristino. Fatto aggravato poiché commesso in un’area naturale protetta e sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale ed emettendo in modo intenso e persistente, odori tipici provenienti dai rifiuti accumulati e non smaltiti regolarmente».

Marco Giorgianni e Mirko Ficarra sono difesi dall’avvocato Luca Frontino del Foro di Messina e Carmelo Vraca Pinto, dall’avvocato Andrea Mostaccio.

foto da notiziarioeolie.it

© Riproduzione riservata