Forte esplosione a Stromboli nel giorno in cui tornano le escursioni a quota 400 metri

Esplosione di forte intensità a Stromboli. L’ha rilevata l'Ingv di Catania che segnala che «le reti di monitoraggio hanno registrato alle 11.04 la ripresa dell'attività vulcanica sul cratere di Stromboli». «L'esplosione - dicono i ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - è stata molto forte...». L'isola di Stromboli registra anche la presenza di alcuni gruppi di stranieri (soprattutto tedeschi) che con le guide vulcanologiche possono nuovamente scalare la montagna a quota 400 metri. Il sindaco Riccardo Gullo ancor prima della nuova eruzione, ha concordato con la Protezione civile e l'Ingv e ha autorizzato la scalata del vulcano fino a 400 metri. In momenti di tranquillità l'escursione si può effettuare fino alla cima di oltre 900 metri. In serata alcuni gruppi di turisti anche da Lipari hanno organizzato spedizioni con i vaporetti per assistere all'eruzione notturne in prossimità della Sciara del fuoco con la lava che finisce a mare.

© Riproduzione riservata