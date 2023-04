Lipari, annullata la multa per abbandono di rifiuti a tre commercianti

Alle isole Eolie locali non in regola e multe per oltre 5 mila e 800 euro notificate dalla polizia municipale. Per 3 titolari di attività dopo l’audizione al Comune di Lipari sono state annullate.

A Panarea ad un titolare di ritrovo è stata notificata una multa di 2 mila 510 euro dopo che tecnici della prevenzione dell’Asp di Messina insieme ai carabinieri avevano accertato che era privo di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande

Ad un titolare di bar è stata inflitta una multa di 527 euro per non aver esposto nel bancone dei gelati i prezzi. Il controllo era stato eseguito dai carabinieri.

A Filicudi al “patron” di locale situato a Pecorini è stata notificata una multa di 1600 euro dalla polizia municipale che aveva accertato una maggior espansione di suolo pubblico con tavoli e sedie rispetto all’autorizzazione e veniva anche rilevata una vendita di prodotti per 60 euro senza scontrino.

A Lipari contestata musica oltre l’orario previsto ed al titolare del ritrovo è stata notificata una multa di 1.042 euro. Il controllo era stato eseguito dai carabinieri. Al “patron” di un bar notificata multa di 268 euro per musica oltre orario, ballo e occupazione di suolo pubblico. Controlli della polizia municipale e dei carabinieri

A Stromboli due ingiunzioni di pagamento di 177 euro cadauno sono state notificate a cittadini per aver bruciato sterpaglie nel loro terreno in barba all’ordinanza sindacale che lo vieta. I controlli erano stati effettuati dai carabinieri.

A Lipari – invece – per tre titolari di locali che erano stati multati per il deposito di rifiuti fuori dai cassonetti e dopo le verifiche della polizia municipale con relativo verbale, è seguita l’audizione al Comune ed era stato dimostrato che non avevano effettuato loro il deposito e sono scattate le ordinanze di archiviazione delle sanzioni amministrative.

