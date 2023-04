Vulcano, riprende la scalata sul cratere: pronto il nuovo sentiero alternativo 

A Vulcano è pronto il nuovo sentiero alternativo per riprendere la scalata sulla cima del cratere. Lo ha fatto realizzare la giunta Gullo. Così gli escursionisti potranno finalmente raggiungere in sicurezza la vetta della montagna situata a circa 400 metri sul livello del mare.

La richiesta piu’ volte era stata fatta dagli abitanti e dagli operatori turistici, tenuto conto che la scorsa estate l’isola aveva subito un calo di presenze del 30%.

Per i lavori sono stati spesi circa 40 mila euro. Il sindaco Gullo dopo la riunione del comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica che ha tenuto quest’oggi anche con i vulcanologi dell’Ingv e con i rappresentanti della Protezione civile, in relazione alle tematiche emerse, ha indetto un incontro con gli isolani e villeggianti per domani alle ore 16 a Vulcano presso i locali dell’Hotel “Orsa Maggiore”. E in quella sede annuncerà che potrà riprendere la scalata sul Vulcano.

Nelle scorse settimane – come si ricorderà – sono stati numerosi gli escursionisti che pur con il divieto scalavano la montagna e sono stati ripetutamente multati dai carabinieri. La sanzione è di 500 euro cadauno.

