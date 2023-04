Torna la pioggia e una delle principali strade di Messina va in tilt. Viale della Libertà, questa mattina, era completamente allagato per via delle fognature che non hanno retto.

Acqua di un odore sgradevole è venuta fuori dai tombini che sono scoppiati durante la pioggia. La carreggiata di viale Libertà, lato monte, si è trasformata quindi in un torrente. Non sono mancati disagi, traffico a rilento e acqua ovunque.

