Vulcano, da lunedì 24 aprile via libera alle scalate sul cratere

Dopo Stromboli, anche a Vulcano potrà riprendere la scalata sul cratere a quota 400 metri sul livello del mare. Lo ha annunciato il sindaco Riccardo Gullo che ha tenuto una riunione nell’isola delle Eolie con isolani, villeggianti e i primi turisti.

Il via libera già da lunedì 24 aprile, in tempo dunque per il ponte della liberazione, si è avuto dopo l’incontro in video conferenza con i vulcanologi dell’Ingv e i rappresentanti della Protezione civile, considerato che il rischio vulcanico si è quasi normalizzato, e grazie alla realizzazione di un sentiero alternativo che agli escursionisti permetterà di poter scalare la montagna in sicurezza.

Il sindaco Gullo ha spiegato che lungo il percorso sarà installata apposita segnaletica e l’area sarà anche video sorvegliata. Nelle vie dell’isola nel mentre sono stati anche apposti cartelloni per ricordare come comportarsi nelle aree cosiddette a rischio lungo la spiaggia di Levante.

Foto da notiziarioeolie.it

