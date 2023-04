Messina, bimbo di due mesi giunge morto in ospedale: la Procura apre un'indagine

Ancora una tragedia a Messina, dove è morto un altro neonato. Il bimbo di soli due mesi e mezzo è arrivato al Policlinico in arresto cardiaco. Vani i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

La madre del piccolo ha raccontato ai medici di averlo messo a dormire subito dopo avergli dato il latte. Dopo un po' sarebbe andata a controllarlo e si sarebbe accorta che non respirava. Ha dunque allertato immediatamente il personale del 118 tramite il numero emergenze. Gli operatori hanno tentato un primo disperato tentativo di riportarlo in vita in ambulanza, durante il trasporto al pronto soccorso. In ospedale è stata constatato il decesso che sembrerebbe un tipico caso di morte in culla.

Il personale del Policlinico di Messina ha comunque informato l'autorità giudiziaria come previsto per la morte di minori, la Procura ha aperto un'indagine e ha disposto l'autopsia sul corpo del bambino.

Qualche giorno fa un neonato di 4 mesi è morto al Policlinico di Messina a causa di un'emorragia cerebrale provocata da una caduta avvenuta in una casa di Barcellona Pozzo di Gotto.

© Riproduzione riservata