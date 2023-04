Ginostra, dopo una settimana riapre l'ufficio postale

A Ginostra, piccolo borgo di Stromboli, con 40 anime in inverno ha riaperto l’ufficio postale. Lo comunica Poste Italiane. L’ufficio era rimasto chiuso per una settimana tra le proteste degli isolani. Ha ripreso ieri mattina la regolare attività con i dipendenti sbarcati nella borgata. È stato infatti effettuato l’intervento tecnico sulla cancellata a protezione dell’ingresso al termine del quale la sede è tornata pienamente operativa per residenti e cittadini con i consueti orari.

