Fiamme e morte a Trappitello, frazione di Taormina, in provincia di Messina. Per cause ancora da accertare un incendio ha devastato la casa di un uomo che è morto.

Il rogo si è acceso intorno alle 18 e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. I vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio dopo diverse segnalazioni dei residenti, hanno trovato dentro la casa un uomo di 94 anni privo di vita.

Notizia in aggiornamento

© Riproduzione riservata