Escursioni e primi tuffi, è già boom di turisti alle isole Eolie

Alle Eolie dopo il lungo letargo invernale con locali quasi tutti chiusi nelle sette isole (Lipari e Salina comprese), nelle sette isole si è registrata la prima ondata di vacanzieri. Sono stati almeno 10 mila i turisti soprattutto stranieri con tedeschi intesta, sbarcati con gli aliscafi. E l’invasione è destinata a protrarsi anche per il ponte del primo maggio.

Per i gitanti anche primi tuffi ed escursioni a go go con i vaporetti eoliani che hanno già organizzato escursioni tra baie, calette, grotte e in prossimità della Sciara del Fuoco di Stromboli per lo spettacolo notturno della lava che esce sempre dalle bocche centrali del cratere.

Gli aliscafi della Liberty Lines da Messina e soprattutto Milazzo viaggiano a pieno carico. Le isole prescelte nell'ordine sono Lipari, Salina con lo scalo preferito di Santa Marina, Vulcano che risorge dopo le intemperie del cratere ha avuto la visita dell’assessore regionale al turismo Elvira Amata ospite del deputato nazionale Eliana Longi, entrambe di Fratelli d’Italia e Stromboli.

I turisti stranieri in prevalenza sono gruppi, tra gli italiani vi sono coppie che hanno prenotato negli alberghi, case vacanze e B&B, gruppi di studenti, turisti mordi e fuggi ed escursionisti giunti con i vaporetti dalle vicine coste alcuni dei quali di notte si sposteranno al largo della vulcanica isola per seguire l’attività di “Iddu” che ormai da tempo regala spettacolo con il suo gioco di fuoco con i lapilli incandescenti.

Il primo assalto primaverile è un buon segno della grande stagione turistica eoliana che - secondo gli operatori del settore - si preannuncia con movimenti da record.

