Spaccio di droga nella movida di Taormina, scattano quattro arresti

Un’operazione coordinata dalla Dda di Messina e condotta dal commissariato di Taormina (con la collaborazione delle squadre mobili di Messina e Catania) ha portato all’esecuzione di cinque misure cautelari per spaccio e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga.

Gli indagati sono accusati di spaccio di cocaina, eroina, marijuana e hashish a Taormina. L’indagine, durata poco meno di sei mesi, ha permesso di individuare l’abitazione di uno dei presunti spacciatori, in prossimità dei locali della movida cittadina, dove i clienti potevano consumare lo stupefacente. È stata inoltre identificata una persona di Catania che avrebbe rifornito l’organizzazione.

Il Gip, su richiesta della Dda, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per quattro indagati e quella dell’obbligo di dimora per il quinto. Tra i destinatari del provvedimento restrittivo del massimo rigore, figurano tre persone di Taormina di 55, 44 e 42 anni e il presunto fornitore catanese, venticinquenne. Obbligo di dimora, invece, per un taorminese di 59 anni.

