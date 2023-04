Aggressione al carcere di Barcellona, detenuto si scaglia contro due agenti

Due poliziotti sono rimasti feriti durante un’aggressione al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Sembrerebbe che un detenuto, che si era sottratto alla loro vista durante uno dei controlli di routine in cella, si sia nascosto in bagno per poi scagliarsi contro i due agenti.

L'intervento di altri poliziotti ha evitato conseguenze peggiori per i due agenti che, trasferiti in ospedale, hanno avuto una prognosi di 7 l’uno e di 30 giorni l’altro.

A darne notizia è il segretario nazionale del sindacato PolGiust, Davide Scaduto, che ha sottolineato che l’aggressione sembra sia avvenuta senza una vera motivazione.

L’aggressore, secondo quanto spiega il sindacato, è un internato che si trova nel reparto detentivo destinato a “Casa Lavoro” ed è di nazionalità italiana.

© Riproduzione riservata