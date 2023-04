Lipari, turista tedesco di 77 anni cade in una scarpata: passante sente le urla e arrivano i soccorsi

A Lipari disavventura per un turista tedesco di 77 anni: nella serata di ieri è finito in una scarpata in località Forgia Vecchia, a Pirrera. È stato salvato dopo che le sue urla sono state avvertite da un residente dell'isola. GP., che transitava in zona.

Scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco che al comando di Santo Di Natale tra non poche difficoltà sono riusciti a soccorrerlo tra i rovi, dove era finito in seguito ad una caduta. Sono intervenuti anche i carabinieri e l'ambulanza. Accertate le buone condizioni del turista, a parte vari graffi nel corpo, il personale dell'ambulanza lo ha trasferito al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Il turista a Pirrera si era avventurato da solo, mentre la moglie era rimasta in albergo.

All'ospedale la giornata è stata difficile, con due viaggi dell'elisoccorso. C'è stato un nuovo caso di Covid e il paziente è stato trasferito all'ospedale di Barcellona. Altro intervento per un ricovero in neurochirurgia al Papardo di Messina. In ospedale invece è rimasto un paziente in osservazione per tutta la notte a seguito di una caduta accidentale con frattura del bacino e trauma cranico.

