Torregrotta: distrutta in piazza Peppino Impastato la targa che ricorda il giornalista ucciso dalla mafia

La targa che ricorda Peppino Impastato posta nell'omonima piazza a Torregrotta è stata danneggiata. Il palo che la sorreggeva è leggermente incrinato, mentre la targa, che ricorda il giovane giornalista di Cinisi trucidato da Cosa Nostra, completamente distrutta e lasciata per terra. Il danneggiamento dovrebbe essere avvenuto tra il pomeriggio di venerdì e la notte di sabato e non si conosce l'origine di un gesto: se uno sfortunato incidente o un gesto volontario.

Non è la prima volta che a Torregrotta si registrano episodi del genere. Un gesto simile era avvenuto circa un anno fa e, in quell’occasione, ad essere danneggiata era stata una targa che ricordava tutte le vittime di mafia. L'amministrazione comunale rimane vigile su quanto accaduto nella piazza che è molto frequentata.

Soltanto 3 settimane fa, in piazza Peppino Impastato, era stato inaugurato il nuovo parco giochi. Erano presenti istituzioni, autorità, preside dell’Istituto Comprensivo di Torregrotta e i bimbi delle scuole. Un'area, completamente rinnovata, dotata di giochi inclusivi per garantire a tutti i bimbi di poter giocare in sicurezza. Sono stati installati nuove giostrine e collocato un pavimento antitrauma il tutto per rendere più funzionale ed accogliente l’area.

