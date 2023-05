Ferrovie, lavori domenica sulla Palermo-Messina: previsti disagi per i viaggiatori

Si prospetta un fine settimana difficile per i pendolari della Palermo-Messina. Domenica 7 maggio, come annunciato da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea, alcuni treni regionali subiscono variazioni d’orario, cancellazioni e sostituzioni con bus.

L’orario dei bus, spiega Rfi, potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti le stazioni a eccezione di Palermo Centrale (fermata in piazza Francesco Cupani), Bagheria (al passaggio a livello), San Nicola Trabia (SS 113 corrispondenza stazione), Trabia (SS 113 corrispondenza stazione), San Fratello-Acquedolci (SS 113 incrocio strada per la stazione) e Capo d’Orlando (Piazza Tullio Trifilò).

Intanto, anche se non è ancora ufficiale, sempre per quanto riguarda la Palermo-Messina, durante il periodo estivo, nelle domeniche e nei festivi, dovrebbero essere aumentate le corse dei treni sulla linea a binario unico della tratta tirrenica che passa per le stazioni di Novara-Montalbano-Furnari, Falcone e Oliveri-Tindari.

Una richiesta, quella del comitato pendolari Ciufer, ed una risposta ottenute perché questa parte della tratta serve un hinterland di oltre 30.000 abitanti ed una fascia di territorio nota per la sua alta vocazione turistica. Si pensi a Portorosa di Furnari e a tutte le strutture ricettive di Furnari, di Terme Vigliatore – visto che la prima stazione ricade proprio sul territorio termense e poi di Falcone, Oliveri e Patti.

