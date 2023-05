Carabiniere siciliano morto in Sardegna, anche nel Messinese lacrime e dolore per Roberto

Era originario di Torrenova, in provincia di Messina, Roberto Orlando, il carabiniere di 28 anni, in servizio al IX Battaglione Carabinieri Sardegna, morto ieri in un tragico incidente in viale Monastir, alla periferia di Cagliari. Orlando è stato travolto, mentre era in sella alla sua Yamaha, da un furgone che, secondo i primi rilievi, avrebbe oltrepassato la doppia striscia continua.

Il giovane carabiniere, che negli anni scorsi era stato in servizio militare a Palermo, dove aveva molti amici che adesso lo piangno, viveva in Via Mazzini, a Torrenova, insieme alla famiglia. Orlando era conosciuto anche in tutto il territorio nebroideo per un'altra sua grande passione, quella della musica: aveva fatto parte in passato della banda di Santa Lucia, a Capo d’Orlando, suonando il basso.

Torrenova è in lutto per la sua scomparsa. "Tutta l'amministrazione comunale, nella certezza di esprimere anche i sentimenti dell'intera comunità, si stringe al dolore della famiglia Orlando per la prematura e tragica scomparsa di Roberto", scrive in un post su Facebook il Comune.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sulle pagine social, tra cui anche quello del SIC – Sindacato indipendente Carabinieri a firma del segretario generale Luigi Crocifisso Pettineo: “Il SIC piange la tragica scomparsa dell’amico e collega Roberto Orlando. Oggi ci stringiamo al dolore dei familiari e dei Carabinieri del 9° Battaglione Sardegna per la tragica scomparsa del Carabiniere Roberto Orlando, 28enne, tragicamente scomparso a causa di un sinistro stradale occorso nel tardo pomeriggio odierno in Cagliari. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Roberto e di apprezzare le sue non comuni qualità umane e militari. A te Roberto una dolce carezza. Sarai sempre presente nei ricordi dei tuoi fratelli d’armi.”

© Riproduzione riservata