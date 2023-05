Scontro tra due moto a Milazzo: sedicenne in fin di vita, feriti altri due giovanissimi

Domenica di grande tensione per una famiglia del Messinese. Una giovane di 16 anni è stata infatti trasportata in gravissime condizioni al Policlinico di Messina in seguito ad un incidente avvenuto a Milazzo.

A scontrarsi violentemente oggi pomeriggio in via Palmara sono state due moto: una di grossa cilindrata e uno scooter Scarabeo. Su quest'ultimo era in sella insieme ad un amico la giovane minorenne che a causa della collisione ha riportato gravi ferite e lotta adesso al Policlinico di Messina per rimanere in vita.

Nello scontro sono rimasti feriti, ma in maniera meno grave, altri due minorenni.

