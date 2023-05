Messina, si lancia dal balcone per morire: salvato dai materassi messi dai vicini

Momenti di paura a Messina, al rione di Provinciale. In via Cherubini, un ventenne ha manifestato l'intenzione di compiere un gesto estremo, la scena è stata notata e gli è stata salvata la vita grazie al tempestivo intervento dei vicini. Intorno alle 18, dopo essersi procurato delle ferite alle braccia, si è lanciato dal balcone della sua abitazione posta al primo piano di una palazzina, per cadere su alcuni materassi sistemati nel frattempo da vicini e passanti.

Sul posto è arrivata un'ambulanza che ha trasportato il giovane al vicino Pronto soccorso del Policlinico universitario Gaetano Martino, non è in gravi condizioni. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri.

© Riproduzione riservata