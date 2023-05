Lipari, guerra alle carcasse d'auto: prelevate dai carabinieri e dalla polizia municipale

A Lipari operazione congiunta carabinieri-polizia municipale per eliminare le carcasse di vecchie auto e senza autorizzazione. L’operazione è partita dalla via Zagami (ex Barone) in pieno centro, a due passi dalla baia di Marina Lunga. Si tratta di una zona spesso trasformata in cimitero di vecchie auto. Diverse le auto sequestrate e portate via con i due carrattrezzi. Carabinieri e vigili urbani passeranno al setaccio tutta l'isola per stroncare il fenomeno che in alcune località rappresenta un vero e proprio scempio. Nella strada provinciale di Pianoconte che conduce allo stabilimento termale di San Calogero una vecchia Fiat Punto verde è diventata una discarica di rifiuti.

