Stromboli, occupano case del comune abusivamente: avviato lo sgombero

A Stromboli tre ordinanza di sgombero di una casa e due magazzini del Comune sono state inviate a tre isolani che in questi anni li hanno detenuti senza titolo e gratuitamente. L'input lo ha dato la giunta guidata dal sindaco Riccardo Gullo. Le ordinanze sono state firmate dal dirigente Mirko Ficarra.

Gli immobili sono in via Vittorio Emanuele e adiacenti alla scuola elementare e media. Per uno di questi fabbricati addirittura una ricognizione era stata fatta anche dai carabinieri per rilevare i rischi per l’incolumità dei cittadini, in quanto è in condizioni di assoluta precarietà. Gli occupanti hanno sette giorni di tempo per liberarle. Se non lo faranno procederà il Comune con le forze dell'ordine e poi addebiterà le spese a chi li detiene senza alcun titolo. Le ordinanze sono le prime di una lunga serie e riguarderanno tutte le isole del Comune di Lipari. I casi piu' numerosi si registrano a Lipari.

Dal sindaco Riccardo Gullo che si è insediato lo scorso anno continua la campagna su vari settori: dopo il ridimensionamento del suolo pubblico selvaggio per bar, ristoranti e negozi soprattutto nel centro storico di Lipari e l’ordinanza per la mala movida, ora ha messo mano ai beni di proprietà dell’Ente che da decenni sono occupati senza alcun titolo e gratuitamente.

Sulle elezioni amministrative dello scorso anno però si è in attesa del ricorso davanti al Cga di Palermo presentato dal candidato sindaco Gaetano Orto - si è tenuto mercoledì 10 maggio - superato per 11 voti. Il tar di Catania ha già respinto due ricorsi.

