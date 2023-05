Tir ribaltato tra Castelbuono e Tusa, riaperta in mattinata la Palermo-Messina

Riaperta in mattinata l'autostrada A20 Palermo-Messina, chiusa da ieri pomeriggio a causa del forte vento e di un tir che si era ribaltato su un fianco al chilometro 141, in direzione della città dello Stretto, tra gli svincoli di Castelbuono e Tusa. Il mezzo aveva occupato tutta la carreggiata, quasi all'ingresso di una galleria.

Il traffico era stato chiuso tra Cefalù e Santo Stefano di Camastra, sia per le forti raffiche di vento sia per poter permettere ai tecnici del Cas, il consorzio che gestisce l'autostrada, di spostare il mezzo. Operazione completata dopo ore di lavoro. Sul posto agenti della polizia stradale di Buonfornello, che hanno controllato il traffico, che fino alla riapertura era stato dirottato sulla statale 113, vista l'uscita obbligatoria a Cefalù in direzione Messina.

L'autista del Tir, rimasto ferito, è stato soccorso dagli uomini del 118 e poi trasportato all'ospedale di Cefalù: le sue condizioni per fortuna non sono gravi.

