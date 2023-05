Rischio crolli, aumentano i divieti di balneazione nelle Eolie: ecco dove

Nelle isole Eolie aumentano i divieti di balneazione anche per il rischio crolli. L’elenco completo è stato diffuso con una ordinanza del sindaco di Lipari Riccardo Gullo che abbraccia sei delle sette isole Eolie.

L’elenco delle spiagge vietate

Lipari: Da Punta Castagna a Capo Bianco per una lunghezza di 750 metri; Pietra Liscia, Arena, La cava, White Beach 2130; Canneto Sparanello 320; Monte Rosa Sea Light 2900; Porto delle Genti Hotel Carasco 380; Praia Vinci, Grotta degli Angeli, Valle Muria 3950;

Vulcano: Zona Roja, Cono della Fossa, Cala Rossa 3400, Gelso da Casa Marrara a Spiaggia dell’Asino 320; Grotta del Cavallo

Panarea: Da Caletta Timpone a Corvo Iditella 900; Capo Milazzese e Isolotti adiacenti.

Stromboli: Sottostante abitato, Petrazza e Strombolicchio; Ginostra: da Punta La Bronzo a Punta le Chiappe 5 mila 50.

Filicudi: da Grotta del Bue Marino a Punta Stimpagnato, Scoglio la Canna.

Alicudi: versante di Ponente 4 mila 400.

Il divieto per bagni riguarda il periodo 1 maggio 31 ottobre 2023. Per far rispettare le ordinanze ci saranno controlli da parte delle forze dell’ordine.

Anche nell’isola di Salina, nel Comune di Malfa la sindachessa ha emesso una ordinanza che prevede divieti di balneazione in alcuni tratti di mare. E fa seguito ad una relazione dell’Asp di Messina, laboratorio di sanità pubblica e si è anche pronunciato l’assessorato regionale della salute, dipartimento attività sanitaria ed osservatorio epidemiologico.

I tratti di mare interessati sono: l’area portuale nel versante che va al lato est del porto al lato ovest per una lunghezza di mare di 300 metri e ancora a Pollara da scalo di alaggio a Fili di Blanda già interessata dall’ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari per una lunghezza di metri 2 mila 380, l’area che va dalla località Punta Perciato a Punta Fontanella per una lunghezza di 1960 metri, area località Scario per circa 400 metri e da località Galera a Sopra Liuzzi per di 3 mila 620 metri.

Salva la spiaggia di Pollara e il tratto balneare. Il litorale è interessato da un progetto di ripascimento portato avanti dalla giunta della sindachessa Clara Rametta e dalla messa in sicurezza del costone.

