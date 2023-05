Niente formazione e niente viste mediche: chiuso cantiere a Roccalumera, denuncia e multa

Per omessa formazione obbligatoria degli operai in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e la mancata visita medica del personale, i carabinieri hanno denunciato il responsabile di un cantiere a Roccalumera, in provincia di Messina, sanzionato per oltre 20 mila euro con la contestuale sospensione dell’attività e l’obbligo di regolarizzare la posizione del lavoratore. I militari hanno scoperto anche la presenza di un lavoratore in nero. L’operazione è stata portata a termine dei carabinieri della compagnia di Messina Sud, supportati dai colleghi del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro.

La campagna dei controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Messina e del nucleo ispettorato del lavoro, nel settore edile, proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con il principale scopo, precisa una nota dei carabinieri, di prevenzione alle gravi violazioni, che danneggiano fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità.

