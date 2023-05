Vulcano, stop alle visite al cratere: chiuso il sentiero danneggiato dalla pioggia

Stop, sino al 26 maggio, alle escursioni sul cratere La Fossa, nell’isola di Vulcano. Con una ordinanza sindacale è stato interdetto, sino a questa data, il sentiero percorso dagli escursionisti per raggiungerlo.

La pioggia, caduta, intensamente, la scorsa settimana, ha danneggiato la parte bassa del tracciato e si rende necessario un intervento per ripristinarne le condizioni di sicurezza. La salita al cratere era stata riaperta lo scorso 24 aprile, dopo una chiusura protrattasi per sedici mesi, approntando un bypass che consente di non percorrere l’area interessata dalle emissioni di gas vulcanici, in atto ancora superiori alla norma.

© Riproduzione riservata