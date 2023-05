Misteriosa scomparsa a Giardini Naxos: sparito un uomo diretto a Fontanarossa

"Aiutatemi!". Comincia così l'appello di Omar Giuseppe Borbone, un giovane residente a Giardini Naxos. Da ieri pomeriggio suo padre, Francesco Borbone, è sparito nel nulla.

Doveva recarsi all'aeroporto Fontanarossa di Catania a prendere persone che arrivavano in Sicilia ma non è mai giunto a destinazione.

Si è allontanato da casa intorno alle 13.30 con una Renault Captur. Anche l'autovettura al momento risulta scomparsa. I familiari hanno sporto denuncia di sparizione e grazie al post del figlio su facebook si è messa in moto la macchina delle condivisioni che in tre ore. Più di 3000 i repost per Francesco. L'anziano signore non aveva con sé un cellulare. Al momento della scomparsa il signor Francesco indossava mocassini neri, jeans e un maglioncino a righe nero, grigio e blu.

