Messina, si costituisce il pirata che ha travolto una 23enne: era ai domiciliari e senza patente

Si è costituito il conducente dell'auto che ha provocato un incidente a Camaro, un quartiere di Messina. Nello scontro è rimasta gravemente ferita una 23enne. La giovane era in sella al ciclomotore quando per cause da accertare si è scontrata contro una vettura. L'uomo si era dileguato subito dopo facendo perdere le proprie tracce.

A quanto pare l'automobilista si trovava ai domiciliari ed era senza patente (gli era stata revocata). L'uomo si è presentato con il suo avvocato alla stazione dei carabinieri per rilasciare la dichiarazione. L'automobilista rimane ai domiciliari, in attesa di ulteriori decisioni.

Intanto sono sempre gravissime le condizioni della 23enne. I sanitari del 118 hanno soccorso la giovane e dopo aver prestato le prime cure, l'hanno trasferita al Policlinico di Messina dove le hanno riscontrato un trauma cranico e polmonare ed è stata operata d'urgenza nel reparto di Neurochirurgia. Sul luogo dell'incidente, le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per accertare l'esatta dinamica dello scontro.

