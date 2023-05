Migranti: arrivata a Reggio nave Diciotti con 671 a bordo, 200 sbarcati a Messina

È arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave «Diciotti» della Guardia costiera con a bordo 671 migranti soccorsi nelle ultime ore in mare. Sono stati intercettati sulla rotta libica e viaggiavano su un’imbarcazione raggiunta dalla Guardia costiera.

Si tratta di 613 uomini, 6 donne, 41 minori e 11 minori non accompagnati. I migranti sono di nazionalità siriana, egiziana, afgana e pakistana.

Su 671 persone, 471 stanno sbarcando a Reggio Calabria mentre 200 resteranno sulla nave «Diciotti» e raggiungeranno il porto di Messina. Le procedure sono coordinate dalla prefettura.

Le condizioni dei migranti sono complessivamente buone anche se si registrano alcuni casi di scabbia. Tre di loro sono stati accompagnati in ospedale.

Dopo lo sbarco, i migranti saranno condotti nel centro di prima accoglienza allestito nella palestra dell’ex scuola «Boccioni», a Gallico, nella periferia nord della città dove i profughi saranno identificati dalla polizia in attesa di essere trasferiti, nei prossimi giorni, in altre regioni d’Italia secondo il piano di riparto stabilito dal ministero dell’Interno.

Sono arrivati in serata a Messina duecento migranti: sono sbarcati intorno alle 19.30, dalla nave Diciotti della Capitaneria, al molo Norimberga di Messina. Erano stati soccorsi al largo di Malta, insieme ad altri 471 sbarcati a Reggio Calabria. I migranti sono di nazionalità, siriana, egiziana e pakistana.

Dopo la prima assistenza e le preliminari attività sanitarie, i migranti verranno condotti all’hotspot di contrada Bisconte per evadere le procedure previste a cura dell’ufficio immigrazione della Questura ed accertare l’eventuale presenza di minori stranieri non accompagnati.

