Scomparso da Giardini Naxos, ritrovato dopo un giorno a Capo d'Orlando in stato confusionale

Dopo più di un giorno di ansia Francesco Borbone è stato ritrovato. L'anziano scomparso martedì pomeriggio da Giardini Naxos è stato individuato in stato confusionale a Capo d'Orlando. Lo ha reso noto il figlio Omar Giuseppe che ieri aveva lanciato un disperato appello ad allargare le ricerche del suo papà.

«Non so a quale Santo ringraziare - scrive su Facebook -. Lo abbiamo trovato. Io e la mia famiglia vi ringraziamo immensamente per il prezioso aiuto che ci avete dato nel cercarlo».

L’uomo era uscito martedì intorno alle 15.30, a bordo di una Renault Captur, per recarsi all’aeroporto di Catania. Non aveva cellulare e nessuno era più riuscito a rintracciarlo. In preda alla paura i familiari avevano denunciato la sua scomparsa mentre un post su Facebook del figlio aveva subito messo in moto la macchina delle condivisioni. I carabinieri avevano analizzato numerosi filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire il percorso fatto dall'auto che era stata inquadrata mentre usciva al casello autostradale di Catania. Ieri in serata l'annuncio del suo ritrovamento, sano e salvo.

