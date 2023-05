Taormina, turista olandese muore mentre fa trekking: sotto choc parenti e amici che erano con lui

Finisce in tragedia la vacanza per un 74enne di nazionalità olandese. L'uomo, insieme alla famiglia e agli amici, aveva deciso di trascorrere qualche giorno in Sicilia. Ieri si trovava a Taormina e stava facendo trekking: la meta era il Santuario Madonna della Rocca.

Il 74enne, mentre camminava a piedi per i sentieri, si è sentito male. I parenti e gli amici che erano con lui hanno tentato di rianimarlo e immediatamente hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Taormina coordinati dal comandante Giovanni Riacà.

Tutti amanti del trekking, avevano deciso di camminare per i sentieri siciliani. Il numeroso gruppo di turisti, che era partito da Catania, aveva raggiunto la cittadina jonica. Nella tappa di ieri, avrebbero dovuto percorrere i sentieri naturalistici tra Graniti e Castelmola ma, ad un certo punto l'uomo si è sentito male e si è accasciato per terra.

Sotto choc i parenti e gli amici che con lui avevano condiviso tanti chilometri e che, appassionati come il 74enne, avevano deciso ancora una volta di scegliere la passeggiata a piedi come momento di svago e relax.

