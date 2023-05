Messina, panico in piazza Cairoli: una donna lancia oggetti dal balcone

Giornata calda a Messina, non soltanto per la temperatura che comincia a ricordarci che l'estate è alle porte.

La centralissima piazza Cairoli oggi pomeriggio è stata animata dalle escandescenze di una donna che, all'apparenza senza un vero e proprio motivo, ha cominciato a lanciare oggetti dal balcone di casa sua, danneggiando alcune auto e rischiando di provocare danni seri anche ai passanti.

Sul posto sono giunti i vigili urbani di Messina che hanno provato a far desistere la donna che è stata successivamente trasportata al pronto soccorso con un'ambulanza.

Un fatto analogo era successo a Catania nel gennaio del 2022, quando una donna si era affacciata nuda nel balcone della sua abitazione di via Etnea e aveva lanciato di tutto in strada. Anche in quel caso la protagonista della vicenda era stata condotta in ospedale.

