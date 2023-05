Rometta, 60enne cade con la moto sulla A20: interviene l'elisoccorso

È al momento in prognosi riservata un uomo di 60 anni che nel primo pomeriggio di oggi ha perso il controllo della sua moto mentre si trovava sulla A20 all'altezza del bivio per Rometta in direzione Palermo.

Alle 14 circa, per cause ancora da accertare il 60enne è scivolato mentre era in sella al suo mezzo di grossa cilindrata. Non risultano al momento coinvolti altri veicoli ma saranno effettuati ulteriori accertamenti per escludere che a fare cadere il centauro possa essere stato l'urto con un altro mezzo.

La caduta ha causato all'uomo ferite gravi, tanto che si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato la vittima dell'incidente al Policlinico di Messina.

Sul posto anche la polizia stradale.

