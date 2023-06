Nuova bomba d'acqua si abbatte su Stromboli, l'isola in ginocchio

Nuova bomba d’acqua a Stromboli e come già accaduto dalla montagna scende un fiume in piena che trasporta di tutto. Per isolani, villeggianti e turisti si ripropongono i soliti disagi. «Non si può uscire da casa – dicono gli isolani – neppure i telefoni funzionano…».

Gli strombolani ancora oggi pagano le conseguenze dello spaventoso incendio che lo scorso anno si scatenò sull’isola durante le riprese della fiction sulla «Protezione civile». Ora si è in attesa di poter cominciare a spendere i primi 8 milioni di euro già disponibili stanziati dal governo nazionale per la messa in sicurezza di Stromboli. Complessivamente la cifra è di circa 16 milioni di euro.

(foto notiziarioeolie.it)

