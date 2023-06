Incidente sulla Messina - Catania, scontro tra un mezzo pesante e un'auto: feriti e A18 bloccata

Incidente stradale lungo l'A18 Messina-Catania e autostrada bloccata. Un mezzo pesante operante nel settore trasporti e un'autovettura si sono scontrati tra lo svincolo Taormina e Giardini Naxos, in direzione Catania.

Sul posto sono subito giunte due ambulanze del 118, i cui sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale del Consorzio Autostrade Siciliane.

Il traffico è rimasto paralizzato, con lunghe code che si sono registrate per ore. La polizia stradale ha effettuato tutti i rilievi del caso per accertare l'esatta dinamica dell'incidente, mentre il Cas ha cercato di gestire il traffico, in attesa delle operazioni di soccorso.

Quello sulla A18 è stato solo uno degli incidenti avvenuto oggi: un secondo, sempre in direzione Catania, si è verificato tra gli svincoli di Giarre e Acireale. In questo caso si sono ribaltate due auto e si sono create lunghe file. Sul posto sono giunte le ambulanze per prestare le cure ai due feriti che non avrebbero subito gravi conseguenze.

