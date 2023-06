Panarea, nell’isola dei vip scarseggiano cibo, acqua e gas: alcune attività hanno chiuso i battenti

Nell’isola dei vip scarseggiano le derrate alimentari, acqua e gas. Diverse attività hanno chiuso i battenti. Il presidente degli albergatori Salvatore Tesoriero: «Rischiamo una crisi senza precedenti. L'isola di Panarea – dice - si trova attualmente in una situazione di emergenza a causa dell'assenza di collegamenti navali per i rifornimenti di merci deperibili e generi di prima necessità.

Nonostante ii dissequestro delle navi, Panarea e stata esclusa dai collegamenti essenziali, mettendo a rischio la sopravvivenza e ii benessere dei residenti e dei numerosi turisti presenti sull'isola.

La mancanza di tali collegamenti ha reso impossibile per l'isola far fronte alle richieste di approvvigionamento di cibo, acqua e altri beni di prima necessita. Molte attività ristorative sono state costrette alla chiusura a causa della mancanza di alimenti e gas per le cucine, mettendo a repentaglio l'economia locale e creando gravi difficoltà per i lavoratori e i proprietari di attività commerciali- In una situazione di emergenza come questa – sottolinea - è fondamentale garantire che l'isola di Panarea abbia accesso tempestivo a collegamenti navali funzionanti e ai rifornimenti necessari per far fronte alle esigenze della sua popolazione. L'isola non può continuare a resistere senza ii supporto adeguato.

Pertanto, chiediamo un intervento urgente da parte delle autorità competenti affinchè vengano ripristinati i collegamenti navali per Panarea e siano forniti i rifornimenti di merci deperibili e generi di prima necessitaà. Questa situazione richiede una risposta rapida e decisa al fine di evitare il collasso dell'isola e di garantire la sicurezza e ii benessere dei suoi residenti e visitatori».

Anche nelle isole di Stromboli con Ginostra, Alicudi e Filicudi ormai da giorni si registrano le stesse criticità.