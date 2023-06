Panico nel porto di Salina, gommone va a fuoco

Attimi di panico al porto turistico di Salina per un gommone ormeggiato che ha preso fuoco. Tempestivo l'intervento ed evitate conseguenze per le altre imbarcazioni vicine. Il gommone di circa 10 metri, di proprietà di un isolano, probabilmente, ha preso fuoco a causa di un corto circuito. Al momento dell'incendio non c'era nessuno a bordo.

Provvidenziale è stato l'intervento immediato in soccorso di alcuni marittimi con le pompe antincendio della motonave "Glentor" al comando di Angelo Zavone. L'equipaggio è stato determinante insieme all’autobotte comunale arrivata velocemente.

Sul posto sono anche giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini, la guardia costiera con il gommone Cp della delegazione di spiaggia di Salina, il sindaco di Santa Marina Domenico Arabia ed Elio Benenati, capo servizio della vigilanza della Riserva naturale orientata.

Foto e video notiziarioeolie.it