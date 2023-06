Salina, cantiere senza parapetti e con altre irregolarità: due denunciati, multe per 35 mila euro

A Malfa, uno dei tre Comuni di Salina, i carabinieri, dopo un controllo, hanno scoperto un cantiere edile non in regola. Le verifiche rientrano nel quadro delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro e il lavoro nero, disposte dal Comando provinciale dei carabinieri di Messina, d’intesa con il dirigente dell’Ispettorato territoriale del lavoro Enrico Zaccone.

I carabinieri di Salina, in collaborazione con quelli della compagnia di Milazzo e del nucleo Ispettorato del lavoro hanno sottoposto ad accertamento un cantiere e accertato violazioni alla normativa sulla sicurezza, in particolare per la mancanza di precauzioni quali l’installazione di parapetti, per evitare il pericolo di cadute dall’alto, e il mancato rispetto della viabilità all'interno dell'area di cantiere. Il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Denunciato anche il coordinatore della sicurezza, che ha omesso di aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento. Per le gravi carenze accertate è stata sospesa l’attività di cantiere e sono state erogate ammende e sanzioni per oltre 35 mila euro.

I tredici operai impegnati nelle attività di cantiere erano tutti in regola.