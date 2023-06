Santa Teresa di Riva, scoppia un petardo durante la festa della patrona: 24enne ferito

Lo scoppio di un petardo e il ferimento di un 24enne hanno frenato l'entusiasmo della sfilata di apertura del 23esimo palio della Madonna del Carmelo, patrona di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. L'incidente è avvenuto sul finire del corteo, quando era prevista l'accensione dei fumogeni in viale Regina Margherita, nei pressi del Municipio. Il malcapitato ha acceso inavvertitamente un petardo, scambiandolo per un fumogeno. Lo scoppio gli ha provocato una grave ferita alla mano.

Il 24enne, residente a Furci Siculo, è stato condotto da un'ambulanza al Policlinico di Messina e durante la notte al reparto di chirurgia plastica del Cannizzaro di Catania. Ha riportato danni a due dita di una mano.

L'incidente avrebbe potuto coinvolgere altri componenti del gruppo, visto che altri petardi erano stati scambiati per fumogeni ed erano stati già accesi. Lo scoppio che ha procurato il ferimento del 24enne ha allertato gli altri giovani che hanno lanciato immediatamente i petardi a terra, evitando altri ferimenti.