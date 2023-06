Lipari, incendio sulla nave dei rifiuti ma è una esercitazione

Incendio sulla nave dei rifiuti nella banchina di Lipari ma è solo una esercitazione. I militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, sotto il coordinamento del comandante Mario De Bellis hanno condotto una prova simulata volta a testare la prontezza di intervento in caso di incendio a bordo di unità navali.

E così è stato simulato un incendio a bordo di una motonave adibita al trasporto dei rifiuti urbani, la “Green Lipari”, nelle acque antistanti al porto di Sottomonastero.

La richiesta di soccorso, pervenuta tramite canale Vhf dal comandante della nave, ha fatto attivare immediatamente la macchina organizzativa dei soccorsi. Infatti, la dipendente motovedetta Sar Cp 875 è intervenuta immediatamente insieme ad una pattuglia a terra di militari che hanno raggiunto rapidamente la zona interessata, creando un’area di sicurezza al fine di consentire il corretto intervento alla squadra dei Vigili del Fuoco.

Prezioso ai fini del mantenimento dell’ordine pubblico e della viabilità nell’ambito portuale è risultato il contributo fornito dal personale dell’arma dei Carabinieri, della Protezione Civile e della Polizia Municipale, così come imprescindibile si è dimostrato l’apporto del comando di bordo, del Gruppo Ormeggiatori e Battellieri delle Isole Eolie i quali, operando sotto il coordinamento dell’Autorità Marittima di Lipari ed in piena sinergia, hanno contribuito a garantire in maniera determinante la corretta e brillante riuscita delle operazioni.

L’esercitazione che si inserisce nell’ambito di una serie di attività che l’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari effettua ad ampio respiro, ha il fine ultimo di testare il livello di training del personale, nonché garantire quelli che sono i compiti istituzionali volti alla salvaguardia della vita umana in mare, alla vigilanza e sicurezza in ambito portuale e tutela dell’ambiente marino e costiero.

Foto e video Notiziarioeolie.it