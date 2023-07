Turista australiano muore a Taormina, si è schiantato con lo scooter contro un pilastro

Un turista australiano di 25 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Taormina in via Ia Garipoli, nei pressi del parcheggio Lumbi. Stando ad una prima ricostruzione è andato a schiantarsi, mentre procedeva a bordo di uno scooter, contro il pilastro di una galleria paramassi. Per il giovane non c’è stato nulla da fare; è deceduto sul colpo.

I rilievi per accertare le cause dell’incidente sono stati condotti degli agenti di polizia, coordinati dal vice questore, Maurizio Lento. Supporto logistico per garantire la viabilità nella strada d’accesso alla località turistica è stato assicurato dagli agenti della polizia Locale.